فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inأسواق المال

المركزي السعودي يُنظم وثائق التأمين لمراجعي الحسابات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي عن إصداره الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، التي جرى العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة، والحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين.

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