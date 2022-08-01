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المركزي السعودي يقر صفقة الإندماج بين “ولاء للتأمين التعاوني”وساب للتكافل

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أعلنت شركة “ساب للتكافل” اليوم في إفصاح على موقع “تداول السعودية”عن موافقة البنك المركزي السعودي، على اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة ساب للتكافل “ساب للتكافل”.

وقالت الشركة إن نفاذ صفقة الاندماج لا يزال خاضعاً لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركتين على إتمام صفقة الاندماج.

واتفقت الشركتان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

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