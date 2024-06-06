فريق التحرير by فريق التحرير

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المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2019

ارتفع اليورو بعد خفض سعر الفائدة قرب 1.09 دولار من 1.0865 دولار قبل قرار المركزي الأوروبي.

فريق التحرير by فريق التحرير

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 0.25% إلى 3.75%، اليوم الخميس، وفق توقعات الأسواق والمحللين، في أول خفض من نوعه منذ أيلول / سبتمبر 2019، مفضلاً اتخاذ مسار مخالف للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وانضم البنك المركزي الأوروبي بذلك إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا التي بدأت في خفض سعر الفائدة.

ويصر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بقيادة كريستين لاغارد، على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف اليورو أمام الدولار الأمريكي، خاصة مع استمرار معدل التضخم في منطقة اليورو فوق مستهدف البنك المركزي.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلكين، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مقياس التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في أيار / مايو للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم 2.6% على أساس سنوي في مايو، متسارعاً من 2.4% في نيسان / أبريل الماضي، وفق ما أعلنته “يوروستات” يوم الجمعة الماضي. ويتجاوز هذا الارتفاع يتجاوز متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته “بلومبيرغ” البالغ 2.5%.

وارتفع اليورو بعد خفض سعر الفائدة قرب 1.09 دولار من 1.0865 دولار قبل قرار المركزي الأوروبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...