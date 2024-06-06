المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2019

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 0.25% إلى 3.75%، اليوم الخميس، وفق توقعات الأسواق والمحللين، في أول خفض من نوعه منذ أيلول / سبتمبر 2019، مفضلاً اتخاذ مسار مخالف للسياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وانضم البنك المركزي الأوروبي بذلك إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا التي بدأت في خفض سعر الفائدة.

ويصر صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بقيادة كريستين لاغارد، على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف اليورو أمام الدولار الأمريكي، خاصة مع استمرار معدل التضخم في منطقة اليورو فوق مستهدف البنك المركزي.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلكين، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مقياس التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في أيار / مايو للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم 2.6% على أساس سنوي في مايو، متسارعاً من 2.4% في نيسان / أبريل الماضي، وفق ما أعلنته “يوروستات” يوم الجمعة الماضي. ويتجاوز هذا الارتفاع يتجاوز متوسط توقعات المحللين في مسح أجرته “بلومبيرغ” البالغ 2.5%.

وارتفع اليورو بعد خفض سعر الفائدة قرب 1.09 دولار من 1.0865 دولار قبل قرار المركزي الأوروبي.