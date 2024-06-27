الكابلات السعودية تعزل عضوين في مجلس الإدارة

أعلنت شركة الكابلات السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أن الجمعية العامة العادية قررت عزل عضوي مجلس الإدارة زياد بن عبد اللطيف البراك ونائل بن سمير فايز، بناء على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10 % من رأسمال الشركة.

كما وافقت على رفع دعوى مسؤولية ضدهما بناء على طلب المساهمين، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

كما قررت الجمعية العامة عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس بدران بن حمود البدران (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، خلفاً للعضو المستقيل صالح بن عبد الله الشثري (عضو مستقل).

وكانت الجمعية قد وافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 بعد مناقشته.

كما وافقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبد الله بن عودة الغبين (عضو مستقل) في مجلس الإدارة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية، خلفاً للعضو المستقيل المهندس عبد العزيز صالح أبا الخيل (عضو مستقل).

يذكر أن الشركة قامت بتعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه البالغة 640 ألف ريال.