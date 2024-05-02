“القابضة” الإماراتية تدرج في بورصة لندن سندات بـ 2.5 مليار دولار 

أدرجت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي أصغر صندوق من ثلاثة صناديق للثروة السيادية في أبوظبي، سندات على شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة لندن.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار الدخل الثابت أن الصندوق باع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وشريحة أخرى لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

واختار الصندوق سيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح.

وتجاوزت الطلبات في الطرح 4.4 مرة. وستنوع العوائد مزيج التمويل للقابضة (إيه.دي.كيو) وتعزز صلابتها المالية وتساهم في دفع النمو.