توقعات خفض الفائدة تدفع الذهب للارتفاع

حقق الذهب مكاسب جديدة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 2416.79 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية.
وارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2414.80 دولارا.
ويعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
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يعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
حقق الذهب مكاسب جديدة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 2416.79 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية.
وارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2414.80 دولارا.
ويعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير