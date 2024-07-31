فريق التحرير by فريق التحرير

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توقعات خفض الفائدة تدفع الذهب للارتفاع

يعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

حقق الذهب مكاسب جديدة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 2416.79 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2414.80 دولارا.

الذهب

ويعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...