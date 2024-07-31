توقعات خفض الفائدة تدفع الذهب للارتفاع

حقق الذهب مكاسب جديدة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 2416.79 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.5% لتصل إلى 2414.80 دولارا.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.