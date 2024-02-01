ماذا قال “باول” بعد قرار المركزي الأمريكي تثبيت الفائدة؟

“تخفيضات أسعار الفائدة قادمة، لكن ليس بعد”، أرسل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذه الرسالة، أولا في بيان السياسة النقدية ثم في مؤتمر صحفي على لسان رئيسه جيروم باول.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يقترب من التحول الذي طال انتظاره نحو خفض أسعار الفائدة، وهو دليل على أن مسؤوليه أصبحوا واثقين من أنهم قريبون من ترويض التضخم بشكل كامل، ولم يعد بيان سياسته يذكر أنه لا يزال يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

متى يتم تخفيض سعر الفائدة الأمريكية؟

ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن التخفيض الأول لسعر الفائدة من المحتمل أن يكون بعد أشهر.

وجاء في بيانهم أنهم لا يعتقدون أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة “حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام” نحو هدفهم البالغ 2%.

وكان المستثمرون وبعض الاقتصاديين يتوقعون احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في مارس 2024.

وقال باول في مؤتمره الصحفي: “لا أعتقد أنه من المحتمل أن تصل اللجنة إلى مستوى من الثقة بحلول اجتماع مارس المقبل”، لبدء خفض أسعار الفائدة.

قرار المركزي الأمريكي الأربعاء

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نحو 5.4%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.. لكن التغييرات التي طرأت على بيانه مقارنة باجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي، تظهر أنه تحرك نحو النظر في تخفيضات أسعار الفائدة مع الحفاظ على المرونة.

في ديسمبر/كانون الأول، أشار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون تنفيذ 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024.

ومع ذلك، لم يذكروا منذ ذلك الحين سوى القليل عن الموعد المحتمل لبدء هذه التخفيضات، وشدد بعض كبار المسؤولين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحرك بحذر.

شروط باول لتخفيض سعر الفائدة

يوم الأربعاء، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى رؤية تغييرات كبيرة في بيانات التضخم حتى يتمكن من خفض أسعار الفائدة.. وأن كل ما تحتاجه هو رؤية استمرار تباطؤ التضخم.

وقد ارتفعت الأسعار بمعدل سنوي 2% فقط في الأشهر الستة الماضية، وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال: “لا يعني ذلك أننا نبحث عن بيانات أفضل، بل إننا نبحث فقط عن استمرار البيانات الجيدة التي نحصل عليها.. نحن فقط بحاجة لرؤية المزيد”.

رسالة البنك المركزي وهي أنه يقترب من خفض أسعار الفائدة، ولكنه لا يخطط للقيام بذلك في أي وقت قريب خيبت آمال المتداولين في وول ستريت.

وتسارعت الخسائر في سوق الأسهم بعد بدء المؤتمر الصحفي لباول.

ويأتي التغيير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد متانة مفاجئة بعد أن ساعدت سلسلة من رفع أسعار الفائدة 11 مرة في تباطؤ التضخم بشكل كبير، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 عقود قبل 18 شهرا.

باول يرحب بعلامات القوة الاقتصادية

لكن النمو لا يزال صحيا، حيث قالت الحكومة الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم التضخم والاقتصاد في وقت حيث تتمحور الحملة الرئاسية المكثفة في جزء كبير منها حول تصورات الناخبين للإدارة الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وهاجم الجمهوريون في الكونجرس بايدن بسبب التضخم المرتفع الذي اجتاحت البلاد بداية من عام 2021 مع خروج الاقتصاد من الركود.

لكن أحدث البيانات الاقتصادية التي تتراوح بين الإنفاق الاستهلاكي الثابت ،ونمو الوظائف القوي، إلى تباطؤ التضخم كانت تعمل على تعزيز ثقة المستهلك.

وفي مؤتمره الصحفي، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرحب بعلامات القوة الاقتصادية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: “نريد أن نرى نمواً قوياً وسوق عمل قويا.. نتطلع إلى انخفاض التضخم، كما كان ينخفض ​​خلال الأشهر الستة الماضية”.

توقعات الخبراء حول موعد تخفيض الفائدة

وقال معظم الاقتصاديين إنهم يتوقعون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة القياسي في مايو، أو يونيو المقبل.

ومن شأن تخفيضات أسعار الفائدة أن تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات في أمريكا، بما في ذلك القروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان.

قبل عام مضى، كان العديد من المحللين يتوقعون أن عمليات تسريح العمال على نطاق واسع وارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد ستكون ضرورية لتهدئة الاقتصاد وكبح التضخم.

ومع ذلك، ظل نمو الوظائف ثابتا. ومعدل البطالة، الذي يبلغ 3.7%، ليس أعلى بكثير من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

تكاليف العمالة تتراجع أيضا، يوم الأربعاء، أفادت الحكومة أن الأجور والمزايا للعمال الأمريكيين، والتي تسارعت في عام 2022، نمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بأبطأ وتيرة في عامين ونصف.

ويقلل هذا التباطؤ الضغط على الشركات لرفع الأسعار لتغطية تكاليف العمالة المرتفعة.

ويبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تحقيق “هبوط ناعم” نادر، حيث يتمكن من التغلب على التضخم المرتفع من دون التسبب في الركود.

النمو السريع يعرقل التحول لخفض أسعار الفائدة

ومع ذلك، إذا تعززت وتيرة النمو الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد التحدي الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال باول إن النمو الأسرع قد يتسبب في توقف التضخم عند معدل أعلى من 2%، مما قد يعقد الجدول الزمني لبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال إنه في الوقت الحالي، مع الأداء الاقتصادي الجيد، لا يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التسرع في خفض تكاليف الاقتراض.

وقال باول: “إذا رأينا ضعفا غير متوقع في سوق العمل، فمن المؤكد أن ذلك سيؤثر على التخفيض عاجلا”.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد حقق بالفعل هبوطا سلسا، أشار باول إلى أنه سيكون من السابق لأوانه قول ذلك.

وقال: “لدينا طرق لنقطعها”، لا يزال التضخم الأساسي أعلى بكثير من الهدف على أساس 12 شهرا.. وبالتأكيد، أنا متشجع ونحن متشجعون بالتقدم، لكننا لا نعلن النصر في هذه المرحلة.. ونعتقد أن لدينا طرقًا لنقطعها.

اتجاه سوق العمل للضعف يدفع بتسريع خفض الفائدة

وقد بدأت بعض التشققات في سوق العمل في الظهور، وإذا تفاقمت، فقد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة لعدة أشهر، حدث معظم نمو الوظائف في البلاد في عدد قليل من القطاعات فقط، الرعاية الصحية، والحكومة والفنادق، والمطاعم والترفيه.

وأي ضعف في تلك المجالات من الاقتصاد يمكن أن يهدد التوظيف والتوسع الشامل.

أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن عدد العمال الذين استقالوا في ديسمبر الماضي، وصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويشير ذلك إلى أنه يتم توظيف عدد أقل من الأمريكيين في وظائف جديدة ذات رواتب أعلى، أو يرغبون في البحث عن وظائف جديدة وشغلها.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي يتفوق على نظرائه في الخارج.. فخلال الربع الأخير من عام 2023، تمكنت البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو من تجنب الركود بالكاد، ولم تسجل أي نمو في الأساس.

ومع ذلك، وكما هي الحال في الولايات المتحدة، فإن معدلات البطالة منخفضة للغاية في منطقة اليورو، كما تباطأ التضخم إلى معدل سنوي بلغ 2.9%.. وعلى الرغم من ذلك يتجه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في أبريل المقبل، إلا أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن ذلك قد لا يحدث حتى يونيو المقبل.