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Posted inأسواق المالسوق العملات

العملات المشفرة تستقطب استثمارات بـ 18 مليار دولار من رأس المال الجريء

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وتيرة قياسية لاستثمار رأس المال الجريء في العملات المشفرة
وتيرة قياسية لاستثمار رأس المال الجريء في العملات المشفرة

بلغت استثمارات رأس المال الجريء في قطاعات العملات المشفرة و”البلوك تشين” 17.9 مليار دولار منذ بداية العام 2022 وحتى 14 تموز/ يوليو الحالي كما ذكر البنك الاستثماري “جيه بي مورجان”.

وكتب ستيفن أليكسوبولوس، المحلل في “جيه بي مورجان”، في مذكرة بحثية: “في حين أن العديد من القطاعات “التقليدية” بما في ذلك البرمجيات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية استمرت في تمثيل غالبية نشاط استثمار رأس المال الجريء في عام 2022، كان أحد أكثر الاتجاهات إثارة للاهتمام التي لوحظت في الأرباع الأخيرة هو الوتيرة القياسية لاستثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة في قطاعات العملات المشفرة والبلوك تشين”.

وتعتبر هذه الإستثمارات مرتفعة جداً بالنسبة لكل من السنوات الأخرى وحالة التراجع التي تعاني منها أسواق العملات المشفرة، وتمثل أكثر من 60% من 29.4 مليار دولار من استثماراترأس المال الجريء التي تم ضخها في العملات المشفرة في عام 2021.

وفي حين انخفض المبلغ الذي استثمره أصحاب رؤوس الأموال العالمية في الشركات الناشئة المشفرة إلى 7.9 مليار دولار في الربع الثاني من 9.8 مليار دولار في الربع الأول، إلا أنه لا يزال يمثل أكثر من الاستثمارات في عام 2020 بأكمله، عندما شهدت الشركات الناشئة المشفرة تدفق 6.5 مليار دولار، وفقاً لـ “جيه بي مورجان”.

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