555 مليون دولار مكاسب مستثمرو العملات المشفرة في السعودية والإمارات

بلغت مكاسب مستثمرو العملات المشفرة (الرقمية) في السوقين السعودي، والإماراتي نحو 555 مليون دولار خلال العام الماضي وسط انتعاشة قوية في السوق العالمية.

مكاسب مستثمرو العملات المشفرة في السعودية

وبلغت مكاسب مستثمرو العملات المشفرة، نحو 351 مليون دولار في السعودية، لتتصدرالمرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما ذكرت شركة بيانات البلوكتشين تشيناليسيس في بيان صحفي.

ولم تتمكن أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم، بحسب تشيناليسيس.

مكاسب مستثمرو العملات المشفرة في الإمارات

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية من حيث أعلى المكاسب المطلقة التي حققها مستثمرو العملات المشفرة في منطقة الخليج، بمكاسب رأسمالية لمستثمرو العملات المشفرة، بقيمة 204 ملايين دولار في عام 2023.

وكانت عملة البيتكوين “BTC” هي الخيار المفضل للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت بنسبة 70٪ من مكاسبهم، تليها إيثريوم بنسبة 24٪، وXRP – الرمز الأصلي لشبكة ريبل – بنسبة 3٪.

نضج بين المستثمرين الإماراتيين

تشير الشعبية الكبيرة للبيتكوين، والإيثريوم إلى مستوى النضج بين المستثمرين الإماراتيين، حيث أنه من الواضح أن المجتمع يدعم الأصول الرقمية الراسخة ذات الأداء الثابت والمثبت، بدلاً من دعم المزيد من العملات الرقمية المضاربة.

وأوضح كيم جراور، مدير الأبحاث في تشيناليسيس، أن هذا ليس مفاجئًا نظرًا لأننا لاحظنا أيضًا أن الاستثمارات المؤسسية بشكل عام تمثل أكبر نسبة من معاملات العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عالميا، حسبت شركة تشيناليسيس أنه في عام 2023، حقق المستثمرون في سوق العملات الرقمية العالمية مكاسب جماعية بقيمة 37.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بخسائر قدرها 127.1 مليار دولار أمريكي مسجلة في عام 2022.