بدأ العد التنازلي… العراق يتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي خلال أيام

توقعت الحكومة التركية، استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، خلال 3 أيام، وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، الأحد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط من حقول إقليم كردستان، وبدء تصديره، عبر ميناء جيهان التركي، خلال 3 أيام.

وتابع: إنه يتم التفاوض حاليا، مع حكومة إقليم كردستان، وشركات نفط أجنبية، للتوصل لهذا الاتفاق.

التوصل إلى تفاهم مع تركيا

وأضاف عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل، عاصمة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، أن العراق توصل إلى “تفاهم” مع تركيا، لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر ميناء جيهان التركي، من خلال خط أنابيب العراق- تركيا (كركوك – جيهان).

ما أهمية خط أنابيب النفط كركوك – جيهان؟

وخط أنابيب النفط كركوك – جيهان، كان ينقل 450 ألف برميل من النفط يوميا من العراق إلى ميناء جيهان التركي بهدف التصدير.

وكانت تركيا، قد أوقفت تصدير النفط شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي، في 25 مارس الماضي، بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية بإلزام تركيا بدفع تعويضات لبغداد، عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تصدير نفط الشمال دون تصريح منها.

وقدرت المحكمة هذه التعويضات، بنحو 1.47 مليار دولار، نتيجة موافقتة أنقرة علي تصدير نفط إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة العراقية، بين عامي 2014 و2018.

تعديل العقود لتتلاءم مع الدستور العراقي

وقال وزير النفط العراقي، للصحفيين في أربيل، إن الغرض من زيارته للإقليم، هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج، وتصدير النفط.

وأضاف، أن الخطوة الأولى للوصول لاتفاق، هي أن نتفق مع شركات النفط العالمية العاملة بالإقليم، وحكومة الإقليم حول تعديل العقود القائمة لتتلاءم مع الدستور العراقي.

واجتمع مسؤولون حكوميون يعملون في وزارة النفط العراقية، مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان ” ابيكور ” للمرة الأولى، منذ حدوث الأزمة، يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وتضم رابطة “ابيكور”، شركات نفط، وغاز عالمية تعمل بالإقليم، ومنها مجموعة كبيرة أضطرت إلى وقف الإنتاج بسبب إغلاق خط الأنابيب.