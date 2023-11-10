هل خالف العراق اتفاقية “أوبك +” بزيادة صادرات النفط؟

كشفت وزارة النفط العراقية عن أسباب زيادة صادرات النفط في الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بعدم الالتزام باتفاق أوبك+ وإنما لأسباب أخرى تتعلق بالاستهلاك المحلي.

وأكد العراق أن زيادة مستوى الصادرات يعود إلى انخفاض الاستهلاك المحلي، ويحدث ذلك بسبب الظروف الطبيعية التي تعد أبرز العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض الاستهلاك داخل البلاد.

ونفت وزارة النفط في بيان رسمي لها كون الزيادة في الصادرات مؤشرا على عدم الالتزام باتفاق أوبك+، ولا تؤثر على مستويات الانتاج المتفق عليها مسبقا لدول أخرى.

وركز البيان على التزام العراق، مثل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المتحالفة من الخارج، بالبرنامج الموضوع مسبقا، والمحافظة على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واختتم البيان بأن “أوبك +” تمتلك الحق في اتخاذ القرارات التي تؤمن التوازن والاستقرار على المستوى العالمي، خاصة مع وجود توقعات بزيادة محتملة في كميات الطلب فيما تبقى من العام الجاري والعام المقبل.