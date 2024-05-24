“العالمية القابضة” في أبوظبي تعتزم إدراج “ضمان”

كشف سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة “العالمية القابضة”(IHC) في أبوظبي، أنه يتم بحث طرح عام للشركة الوطنية للضمان الصحي” (ضمان)، كما ذكر في مقابلة مع “بلومبيرغ”.

وتعتبر “ضمان” وحدة تابعة لشركة “بيور هيلث القابضة” التابعة بدورها لـ”العالمية القابضة”. وتعمل “ضمان” في مجال التأمين الصحي. ولم يذكر شعيب المزيد من التفاصيل حول الطرح.

في وقت سابق من هذا العام، قال شعيب في مقابلة مع “بلومبيرغ” إن “العالمية القابضة” تتطلع إلى إدراج الشركات التابعة لها “تو بوينت زيرو” (التي تبلغ قيمتها 100 مليار درهم أو 27 مليون دولار) السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج شركتي “العالمية القابضة للتكنولوجيا” و”سيريوس العالمية القابضة”. وأضاف أن وحدة تابعة لـ”سيريوس”، تُسمى “أبيرو” (Apeiro)، فازت بعقد لتمويل وبناء منصة رقمية لنظام الرعاية الصحية الشامل في كينيا بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دولار.

وشهدت الاكتتابات العامة الأولية ارتفاعاً كبيراً في منطقة الخليج خلال الثلاثة أعوام الماضية، رغم أن معظم طروحات “العالمية القابضة” تُخصص للمستثمرين المحليين فقط. ويشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً الطرح العام الأول خلال هذا العام، من خلال بيع شركة “ألف للتعليم” نحو 20% من أسهمها للمستثمرين.

وأعلنت الشركة من قبل عن إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وذلك عقب تباطؤ أداء السهم بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 43,000% منذ إدراجه.

وقال شعيب، في المقابلة مع بلومبيرغ، إن الشركة “العالمية القابضة” تنتظرها “قيمة كبيرة في المستقبل”، وأن إعادة شراء الأسهم ستعزز ربحية سهم الشركة، كما أنها تشكل أيضاً “فرصة” للمساهمين الراغبين في بيع أسهمهم.

ويمتلك المواطنون الإماراتيون حيازات تقدر بنحو 90% من “العالمية القابضة”. وثاني أكبر مساهم فيها هو “رويال غروب”. كما تعد “بال غروب أوف كومبانيز”، وهي شركة تابعة لـ”رويال غروب”، أكبر مساهم فردي. وتمتلك الشركتان سوياً حوالي 60% من “العالمية القابضة”. ولأن الأسهم حرة التداول للشركة محدود، لذلك فإنها ليست مدرجة في مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة الذي يتتبعه المستثمرون على نطاق واسع.

وأعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم في بداية أيار مايو الجاري، وتخطط لرصد 5 مليارات درهم للبرنامج على مدى عام واحد، وذلك رهناً بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في حديثه مع بلومبيرغ: “هذه استراتيجيتنا لمكافأة مساهمينا الذين ربما لم يروا نمواً في سعر السهم العام الماضي، ويجب أن يساعد ذلك في تعزيز السعر”.