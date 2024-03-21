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العالمية القابضة في أبوظبي تتطلع إلى إدراج شركة تابعة بـ 100 مليار درهم

قامت العالمية القابضة بدمج الشركات التابعة لـ مجموعة «رويال غروب»، لتأسيس «تو بوينت زيرو 2.0»، في وقت سابق من هذا العام

فريق التحرير by فريق التحرير

تتطلع الشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة في أبوظبي، إلى إدراج شركة قابضة تابعة لها هي “تو بوينت زيرو 2.0″، تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار درهم (27 مليار دولار)، بحلول العام المقبل، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للعالمية القابضة، في مقابلة مع “بلومبيرغ” إن الشركة التي تم إنشاؤها حديثاً، والتي تسمى «تو بوينت زيرو»، ستطرح في السوق «في وقت ما من العام المقبل”.
وقامت العالمية القابضة بدمج الشركات التابعة لـ مجموعة «رويال غروب»، لتأسيس “تو بوينت زيرو 2.0″، في وقت سابق من هذا العام، والتي تعمل في قطاعات من الخدمات المالية إلى التعدين. وتشمل هذه الشركات «لوناتي» و«إنترناشيونال ريسورسيز هولدنج»، وشركة الاستثمار الخاصة «شيميرا”.
وقال شعيب: «لقد تقرر أن تدخل هذه الشركات في قطاعات منفصلة، بحيث تحصل على ضخ كبير لرؤوس الأموال، عندما نقوم بإدراج “تو بوينت زيرو 2.0″، ما سيساعد على نمو الشركات التابعة لها، وسيكون تقييمها ما يصل إلى 100 مليار درهم”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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