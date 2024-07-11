الصكوك والسندات في ناسداك دبي تتجاوز 134 مليار دولار

وصلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي الآن إلى 134.1 مليار دولار.

وارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 93.89 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كسوق عالمي لإصدارات الصكوك.

وقد أدرجت بورصة ناسداك دبي اليوم صكوكاً لمصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار، وهو الإصدار السادس ضمن برنامج المصرف لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي والذي تأسس في عام 2013.

وقد جذبت الصكوك المدرجة من مصرف الشارقة الإسلامي، والمُستحقة في عام 2029، طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتجاوز الاكتتاب فيها القيمة المستهدفة بواقع 3 أضعاف حيث بلغ حجم الطلب 1.5 مليار دولار، مما يعكس جاذبية سوق المال الديناميكي في الإمارات.

وبذلك يصل إجمالي الصكوك القائمة من قبل المصرف في ناسداك دبي التي تشمل اثنين من الصكوك غير المضمونة وصكوكاً إضافية من المستوى الأول لرأس المال إلى 1.5 مليار دولار.

واحتفالاً بالإدراج، قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وكونه واحداً من أوائل مصدري الصكوك في السوق، بإصداره لأول صكوكه عام 2006، يُعد هذا الإصدار هو التاسع للصكوك العامة لمصرف الشارقة الإسلامي، والأول منذ عام 2020.

ولاقى هذا الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين العالميين، مما يعزز مستوى الثقة بالقطاع البنكي في الإمارات.

ويمتلك المصرف حالياً صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار وتستحق في يونيو 2025، وصكوك الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار يمكن استدعاؤها في تموز / يوليو 2025، بينما تستحق الصكوك الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار في يوليو 2029.