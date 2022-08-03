الشركة العربية للتعهدات الفنية تفوز بعقد إعلانات في مصر بـ 9,2 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن فوزها من خلال ذراعها الشركة العربية المتحدة للخدمات الإعلامية بعقد ترخيص استغلال 17 موقعاً في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية وذلك لتركيب 174 لوحة إعلانية، تتضمن 6 مواقع لتركيب لوحات رقمية على الجسور حيث بلغت قيمة العقد 46,79 مليون جنيه مصري تعادل 9,264 مليون ريال سعودي ومدة العقد سنة يتجدد تلقائياً حسب ما نص عليه في العقد.

كما أن مواقع الجسور الواقعة ابتداءً من منطقة المراسي الى منطقة الضبع (أي ما يقارب أكثر من 30 كلم) حصرية للشركة العربية للتعهدات الفنية.

ويعد الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية أحد أبرز الوجهات السياحية حيث يتمتع بموقع مميز وتصاميم ومساحات جميلة تجعله من أهم وجهات السفر في المنطقة.

وتعمل الشركة العربية للتعهدات الفنية على توسيع محفظتها الحالية وزيادة الشبكة الإعلانية بتواجدها في المنطقة وذلك عن طريق الدخول في شراكات دولية لتقديم خدمات ذات جودة عالية وتطويرها عن طريق مواكبة أحدث التقنيات في مجال الإعلانات.