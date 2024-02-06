الشركة السعودية للكهرباء تبدأ طرح صكوك

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك المُنشأ في تاريخ 31-03-2023 الموافق 09-09-1444هـ. وسيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي.

ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933، بصيغته المعدلة.

وقد عينت الشركة كلاً من: بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وميزوهو إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جي اس سي كمدراء للطرح المحتمل.

وأفادت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الثلاثاء بأن الشركة السعودية للكهرباء، التي تتولى نقل الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، أعطت سعراً استرشادياً أولياً لطرحها لصكوك مقومة بالدولار على شريحتين.

وقالت آي.إف.آر إن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل خمس سنوات تم تحديده عند حوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في حين تم تحديد السعر لصكوكها لأجل عشر سنوات عند 145 نقطة أساس فوق نفس المعيار.