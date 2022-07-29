الشركات الناشئة تفتح شهية المستثمرين في المنطقة بـ 103 ملايين دولار في يوليو

يبدو أن شهية المستثمرين في المنطقة مفتوحة على الشركات الناشئة، حيث تم استثمار أكثر من 30.6 مليون دولار في 7 شركات ناشئة هذا الأسبوع، وبذلك يرتفع إجمالي التمويل في تموز/ يوليو إلى 102.9 مليون دولار، كما ذكر “الموجز الرقمي”.

وقد جمعت كرتونة، وهي شركة توفر سوق للسلع الاستهلاكية سريعة التداول موجهة لقطاع الأعمال في مصر، تمويلاً بقيمة 12 مليون دولار.

وجمعت Qstay Hospitality، منصة إدارة الضيافة ومقرها الإمارات، تمويل أولي بقيمة 6.5 مليون دولار عبارة عن ديون وأسهم، من مستثمرين غير معلنين.

كما جمع Blockat (الكويت)، وهو تطبيق للتجارة الاجتماعية، تمويلاً بقيمة 3.3 مليون دولار من مستثمر ملائكي مقابل 25% من الأسهم.

وجمعت Artfi (الإمارات)، وهي منظومة للرموز غير القابلة للإستبدال، تمويل قدره 3.26 مليون دولار بتقييم 100 مليون دولار من مستثمرين ملائكيين بارزين.

وجمعت ChatFood (الإمارات)، وهي منصة لطلبات الطعام عبر الإنترنت، تمويلاً جسرياً بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة Antler وانضم إليها 6G Capital و Zinal Growth ومستثمرون آخرون لم يكشف عنهم.

وجمعت The Fashion Kingdom (TFK) (مصر)، وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية في مجال الأزياء، تمويلاً أولياً بقيمة 2.6 مليون دولار بقيادة CVentures و A15، وانضم إليهم Lotus Capital وRaba Capital وSunny Side Venture Partners و Foundation Ventures و Cairo Angels ومستثمرين ملائكيين آخرين.

كما جمع لون استوديو (السعودية)، وهو استديو للشركات الناشئة، جولة تمويل أولي من مستثمرين لم يكشف عنهم.