الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تحقق نموًا في الربع الأول من 2024

كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن “كامكو إنفست” عن تحقيق الشركات المدرجة في البورصات الخليجية نموًا ملحوظاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح 56.4 مليار دولار.

وقد ساهمت قطاعات البنوك والأغذية والعقارات بشكل كبير في هذا النمو، مع تسجيل أسواق الإمارات والسعودية وقطر والكويت أرقاماً إيجابية.

وفي الإمارات، بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 13.3 مليار دولار، منها 7.9 مليار دولار في أبوظبي و 5.4 مليار دولار في دبي.

وشهدت الشركات العقارية في أبوظبي والكويت نمواً قوياً في أرباحها بنسبة 50.5% و 23.4% على التوالي.

أما في السعودية، فقد وصلت أرباح الشركات المدرجة إلى 36.2 مليار دولار، في حين حققت الشركات المدرجة في قطر والكويت أرباحاً بلغت 3.6 مليار دولار و 2.4 مليار دولار على التوالي.

وتصدرت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي قائمة القطاعات الأكثر ربحية، حيث بلغت أرباحها 2.3 مليار دولار، تليها قطاعات الطاقة والأغذية والمشروبات. وفي دبي، سجلت الشركات المدرجة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات والتأمين.