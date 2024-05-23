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الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تحقق نموًا في الربع الأول من 2024

يعكس الأداء المالي القوي للشركات المدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من عام 2024 متانة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

فريق التحرير by فريق التحرير
البورصات الخليجية

كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن “كامكو إنفست” عن تحقيق الشركات المدرجة في البورصات الخليجية نموًا ملحوظاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح 56.4 مليار دولار.

وقد ساهمت قطاعات البنوك والأغذية والعقارات بشكل كبير في هذا النمو، مع تسجيل أسواق الإمارات والسعودية وقطر والكويت أرقاماً إيجابية.

وفي الإمارات، بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 13.3 مليار دولار، منها 7.9 مليار دولار في أبوظبي و 5.4 مليار دولار في دبي.

وشهدت الشركات العقارية في أبوظبي والكويت نمواً قوياً في أرباحها بنسبة 50.5% و 23.4% على التوالي.

أما في السعودية، فقد وصلت أرباح الشركات المدرجة إلى 36.2 مليار دولار، في حين حققت الشركات المدرجة في قطر والكويت أرباحاً بلغت 3.6 مليار دولار و 2.4 مليار دولار على التوالي.

وتصدرت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي قائمة القطاعات الأكثر ربحية، حيث بلغت أرباحها 2.3 مليار دولار، تليها قطاعات الطاقة والأغذية والمشروبات. وفي دبي، سجلت الشركات المدرجة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات والتأمين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...