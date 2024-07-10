الشارقة تبدأ بيع سندات بقيمة 500 مليون يورو

بدأت حكومة إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بيع سندات مستدامة بقيمة 500 مليون يورو (541 مليون دولار)، كما أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت وكالة “رويترز” عليها.

وأظهرت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار أن ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات حددت السعر الاسترشادي للسندات لأجل 6.5 سنة عند حوالي 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأضافت الوثيقة أن إمارة الشارقة اختارت بنوك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي وإتش.إس.بي.سي وآي.إم.آي إنتيسا سان باولو وجي.بي مورجان منسقين عالميين مشتركين للطرح.

وقد حددت حكومة إمارة الشارقة، في 3 تموز / يوليو الجاري، العائد النهائي لصكوك غير مضمونة ذات أولوية في السداد لأجل خمس سنوات بقيمة مليار درهم عند 5.5 بالمئة.

وأظهرت وثيقة مصرفية صادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار أن دائرة المالية المركزية بالإمارة عينت بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وإنفست بنك والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب المزاد.