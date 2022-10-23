السيولة النقدية في السعودية ترتفع 10 مليارات ريال في أسبوع

أظهر تحليل أجراه “أريبيان بزنس” للبيانات الأسبوعية لعرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 0,38% بواقع 10 مليارات ريال من 2,433 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 تشرين الأول / أكتوبر الجاري إلى 2,443 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الجاري.

وارتفعت السيولة النقدية بنسبة 5,79% بواقع 134 مليار ريال من 2,309 تريليون ريال في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 إلى 2,443 تريليون ريال في 13 أكتوبر.

وعرض النقود “ن3” هو مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي : ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.