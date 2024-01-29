السوق المالية السعودية تحذر من شركة وهمية ومخالفة تتداول

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تحذيرًا هامًا للمواطنين والمستثمرين في السوق المالية، حيث كشفت عن ممارسة شركة “معنا للاستثمار” لأعمال الأوراق المالية دون ترخيص من الهيئة، مما يعد انتهاكًا للأنظمة واللوائح السارية.





وجاء في التصريح الذي أصدرته الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير القانونية وضمان تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في مجال الأوراق المالية.



وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات النظامية لمعالجة هذا الانتهاك وتحديد العقوبات المناسبة.



تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية حثت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية على ضرورة تقييد تعاملاتهم في الأوراق المالية بمؤسسات مرخص لها من الهيئة، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم. وذلك من خلال التحقق من حصول الجهات المعنية على ترخيص من هيئة السوق المالية عبر زيارة موقعها الإلكتروني WWW.CMA.ORG.SA.



وفي حال قام أي شخص بالتعاقد مع شركة “معنا للاستثمار” أو أي شخص آخر غير مرخص، يحق له التقدم بشكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد الأموال أو الممتلكات المدفوعة بموجب الاتفاق أو العقد. يشترط في ذلك تقديم شكوى للهيئة أولاً.





إعلان عن ممارسة أعمال أوراق مالية من قبل شخص غير مرخص لهhttps://t.co/bdxpbIefGZ — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) January 29, 2024