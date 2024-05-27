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هيئة السوق المالية السعودية توافق على دمج صناديق الأهلي المالية

موافقة هيئة السوق المالية السعودية على هذا الدمج لا تعني بالضرورة المصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق. وإنما تعني أن الشركة قد استوفت جميع المتطلبات النظامية اللازمة وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

فريق التحرير by فريق التحرير
هيئة السوق المالية السعودية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على دمج كل من “صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية” و”صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية” في صندوق واحد تحت اسم “صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل”.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أكدت الهيئة على ضرورة أن يطلع المستثمرون على شروط وأحكام الصندوق الجديد قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وتشمل هذه الشروط معلومات تفصيلية حول استراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة المرتبطة بالصندوق.

وذكرت الهيئة أن موافقتها على عملية الدمج لا تعني بالضرورة المصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق الجديد. بل تعني فقط أن عملية الدمج قد تمت وفقًا للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...