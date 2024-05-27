هيئة السوق المالية السعودية توافق على دمج صناديق الأهلي المالية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على دمج كل من “صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية” و”صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية” في صندوق واحد تحت اسم “صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل”.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أكدت الهيئة على ضرورة أن يطلع المستثمرون على شروط وأحكام الصندوق الجديد قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وتشمل هذه الشروط معلومات تفصيلية حول استراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة المرتبطة بالصندوق.

وذكرت الهيئة أن موافقتها على عملية الدمج لا تعني بالضرورة المصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق الجديد. بل تعني فقط أن عملية الدمج قد تمت وفقًا للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.