أعلنت هيئة السوق المالية اليوم اعتمادها لتعليمات جديدة تتعلق بطرح شهادات المساهمات العقارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير سوق المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية.



وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لمواكبة التطورات السريعة في القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية جديدة تعزز الاستثمارات في هذا القطاع المهم، استنادًا إلى أهمية دور الهيئة في تنظيم سوق المساهمات العقارية، وضمان توافر المعلومات الشافية والواضحة للمستثمرين.



تتضمن التعليمات الجديدة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المالية التي تنوي طرح شهادات المساهمات العقارية، بما في ذلك تقديم معلومات كافية وصحيحة للمستثمرين قبل الاستثمار، وضمان أن الطرح يتم بناءً على معرفة ودراية كاملة.



ويأتي هذا القرار بعد عملية استطلاع رأي عام وجهات حكومية ذات صلة، حيث نشرت الهيئة مشروع التعليمات على منصة استطلاع لجمع آراء العموم والجهات الحكومية المختصة. كما تم التعديل أيضًا على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بناءً على استطلاع مرئيات العموم بشأن التعديلات الواردة فيهما.



ويأتي اعتماد التعليمات بعد أن نشرت الهيئة في السادس من نوفمبر لعام 2023م مشروع “تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، والذي واكبه تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.



تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق التوازن بين تنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وموثوقة، وفتح قنوات تمويلية جديدة للقطاع العقاري، مما يعزز الاستثمارات ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.



#إعلان | لمواكبة التطور في القطاع العقاري وفتح قنوات تمويلية جديدة..

مجلس الهيئة يعتمد تعليمات طرح شهادات #المساهمات_العقاريةhttps://t.co/MYF6fo7kDc pic.twitter.com/QpuQ1sylb3 — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 14, 2024