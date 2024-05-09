السعودية وهونغ كونغ تبحثان إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة

تدرس السعودية وهونغ كونغ إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة، كما قال مايكل وونغ نائب السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم الخميس.

وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ تعمل حالياً مع مؤسسات مالية عدة لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة.

جاء هذا الإعلان على هامش فعالية نظمتها مجموعة تداول السعودية، الشركة المالكة للبورصة السعودية، وشركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة.

كما أكد وونغ التزام هونغ كونغ بشراكتها مع السعودية، متوقعاً أن تعيد شركة طيران كاثي باسيفيك إطلاق رحلات الركاب المباشرة بين هونغ كونغ والرياض.

وذكر أنه من المتوقع استئناف الرحلات في الربع الأخير من العام الجاري، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى ست ساعات.

وأشار وونغ أيضا إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيسي، قائلا إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني.

وتابع “ستذهب الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والسعودية إلى أبعد من ذلك بكثير وستصمد أمام اختبار الزمن”.

وشرعت هونغ كونغ في السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، سعيا إلى توثيق العلاقات وزيادة فرص الاستثمار في ظل التوتر المستمر بين الصين والدول الغربية.

وفي العام الماضي، تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.