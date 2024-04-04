فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية للكهرباء تسترد صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار

توقعت الشركة السعودية للكهرباء ظهور الأثر المالي لسداد الصكوك المستردة في القوائم المالية للربع الثاني من 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن استرداد كامل الصكوك الدولية المستحقة في 08-04-2024 وقيمتها 1.5 مليار دولار، والمدرجة في السوق الأيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن) والمصدرة في تاريخ 08-04-2014.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 7500 صك بنسبة استرداد 100% من الإصدار الكلي.

وتبلغ قيمة الصك 200 ألف دولار عند الاسترداد.

وتم تعيين بنك “اش اس بي سي” الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال.

وتوقعت الشركة السعودية للكهرباء ظهور الأثر المالي لسداد تلك الصكوك في القوائم المالية للربع الثاني من 2024.

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فريق التحرير

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