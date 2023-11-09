السعودية تفرض عقوبات صارمة ضد متلاعبين بالسوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 9 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإلزامهم بدفع 4.04 ملايين ريال.

وأدانت اللجنة المستثمر أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق آل عتيق بثمانية مخالفات، حينما تلاعب بأسعار أسهم أكثر من 40 شركة مدرجة وصندوق استثماري واحد في فترات متقطعة ما بين عامي 2017 و 2020م، وقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وذلك عن طريق محفظته الشخصية والمحافظ الخاصة بكل من: إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز، وفهد بن ناصر بن جمعان، وعساف بن حسين بن عساف، والتي يديرها دون الحصول على ترخيص من الهيئة مقابل نسب مختلفة من الأرباح ومتقطعة في الدفعات.

مخالفات أسامة بن عتيق

التلاعب بأسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر.

الحصول على معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية قبل إعلانها للعموم، واستفادته منها تداولا.

استخدام مجموعة اقتصادية في برنامج التواصل الاجتماعي “واتساب” لنشر المعلومات الداخلية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

العقوبات المالية والإدارية

غرامة مالية قدرها (2,330,000) مليونان وثلاثمائة وثلاثون ألف ريالا.

إلزامه بدفع مكاسبه غير المشروعة والتي قدرت بنحو (980,104.90) تسعمائة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة ريالات وتسعون هللة.

منعه من التداول (شراءً) لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية بصفة مباشرة لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلىمنعه مدة مماثلة من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار.

كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كل من: إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان، وأحمد بن فهد بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي، وعبدالسلام بن علي بن حسن المطر، وتركي بن نجر بن سهل العتيبي، وعبدالإله بن محمد بن فهد القاسم، بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض غرامات مالية عليهم، شملت ما يلي:

إبراهيم بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان: غرامة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وإلزامه بدفع مكاسبه غير المشروعة والتي بلغت (148,449.79) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة.

أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي: غرامة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، ومنعهما من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنتين.

عبدالسلام بن علي بن حسن المطر، وتركي بن نجر بن سهل العتيبي: غرامة قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لكل واحد منهما.

عبدالإله بن محمد بن فهد القاسم: غرامة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وإلزامه بدفع مكاسبه غير المشروعة والتي بلغت نحو (266,232.76) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً وست وسبعون هللة.