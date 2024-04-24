السعودية تغلق طرح صكوك أبريل بـ 7.3 مليار ريال

انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نيسان / أبريل 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليار ريال سعودي.



وقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالاتي:

• الشريحة الأولى بقيمة 2.235 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2029.

• الشريحة الثانية بقيمة 1.648 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2031.

• الشريحة الثالثة بقيمة 3.513 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2036.

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2024م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.396مليار ريال سعودي.https://t.co/NYoNNmq4Ii pic.twitter.com/bfq4Fd7hQr — المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) April 24, 2024



كما تعتزم السعودية تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024 وفق خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى 138 مليار ريال سعودي، حيث تمت تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024.

وتستهدف السعودية الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام وذلك لتسريع المشاريع الإستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030.