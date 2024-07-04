السعودية تغرم مستثمرين 11.1 مليون ريال وتمنعهما من التداول

فرضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية السعودية غرامة مالية قدرها 11.1 مليون ريال على مستثمرين اثنين، ومنعتهما من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر لمدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

أفادت اللجنة في بيان بأن القرار جاء لمخالفة كلّ من محمد بن نواف بن محمد الحربي و نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي، للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق.

وجاء في القرار أن المستثمرين المدانين قاما بالترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال حساباتهم في منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم عدد من الشركات.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: محمد بن نواف بن محمد الحربي:

فرض غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال. منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة (سنتين). منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (سنتين).

ثانياً: نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي:

فرض غرامة مالية قدرها (10,600,000) عشرة ملايين وستمائة ألف ريال. منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة (خمس سنوات). منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة (خمس سنوات).