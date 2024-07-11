السعودية تعين 5 شركات لتوزيع أدوات الدين الحكومية

وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اتفاقيات مع كل من شركة البلاد للاستثمار، وشركة الجزيرة للأسواق المالية “الجزيرة كابيتال”، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، لتعيينها كمتعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية، لتنضم بذلك إلى المؤسسات المالية المحلية التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، بالإضافة الى المؤسسات المالية الدولية وهي: بي إن بي باريبا، ومجموعة سيتي المصرفية، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد.

وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يوقّعان مع خمس مؤسسات مالية لتعيينها متعاملين أوليين موزعين لأدوات الدين الحكومية المحلية.https://t.co/IQeLuYp2pr pic.twitter.com/2OyZoXuvv1 — المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) July 11, 2024



وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيداً لدور المركز الوطني لإدارة الدين في استدامة وتعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين.

يُذكر أنَّ طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدمة من المستثمرين.