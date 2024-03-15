التداول على حقوق الاكتتاب لصندوق المال كابيتال ريت في دبي ينتهي اليوم

تنتهي اليوم الجمعة فترة التداول على حقوق الاكتتاب لصندوق المال كابيتال ريت، المدرج في سوق دبي المالي، على أن تستمر فترة الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال حتى نهاية يوم الجمعة المقبل الموافق 22 آذار / مارس 2024.

وكان التداول على حقوق الاكتتاب لصندوق المال كابيتال ريت قد بدأ اعتباراً من يوم الإثنين 26 شباط / فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يرفع الصندوق رأس ماله من 350.06 مليون درهم إلى 750.06 مليون درهم عن طريق طرح 400 مليون وحدة جديدة للمساهمين بسعر إصدار 1.1 درهم لكل وحدة جديدة، ما يساهم في زيادة رأس المال بنسبة 114% تقريباً، بالإضافة إلى 40 مليون درهم علاوة إصدار ليبلغ إجمالي حقوق الملكية لمالكي الوحدات كحد أقصى وحدة جديدة كحد مستهدف وزيادة رأس مال الصندوق بحد أقصى إلى 790 مليون درهم بعد استكمال زيادة رأس المال.

وقد ارتفعت أرباح صندوق المال كابيتال ريت بنسبة 73% إلى 34.53 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 19.93 مليون درهم خلال عام 2022.