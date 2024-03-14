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السعودية تسعى لضم بنوك أمريكية كبيرة إلى الطرح الثانوي لشركة أرامكو

يمكن أن يجمع الطرح الثانوي لأسهم “أرامكو السعودية” ما يصل إلى 20 مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات لإضافة بنوك أمريكية كبرى في وول ستريت لبيع حصة إضافية في شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية”.

وتخطط المملكة لتوظيف شركة “جيه بي مورغان تشيس”  كأحد الضامنين الرئيسيين للطرح، حسب ما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. ويتنافس بنك أوف أمريكا كورب ومورغان ستانلي أيضاً على الحصول على أدوار قيادية في الصفقة، والتي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار.

وقالت المصادر إن التشكيلة النهائية للمستشارين قد تتغير ومن المتوقع إضافة المزيد من البنوك قبل إطلاق الصفقة. ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستطرحها الحكومة.

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