السعودية تسعى لبيع صكوك دولارية تعزيز مواردها المالية

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر مطلع قوله إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز مواردها المالية من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي.

وذكر المصدر نفسه، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بتقديم تصريحات، أن السعودية عينت بنوكاً لطرح الصكوك المرتقبة، بآجال 3 و6 و10 سنوات، وقد يتراوح العائد على الصكوك بين 85 و110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة.

وتطرق السعودية سوق الديون العالمية الآن تزامناَ مع محاولاتها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في سد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار هذا العام.

وأشارت السعودية إلى أن إجمالي التمويل الذي يمكن أن تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وسيساعد رأس المال الذي يتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.

وتأتي الصكوك الجديدة بعد بيع المملكة سندات بقيمة 12 مليار دولار في كانون الثاني / يناير الماضي. وكان 2017 أكبر عام طرحت فيه المملكة أدوات دين بالسوق الدولية، عندما باعت سندات بقيمة 21.5 مليار دولار حينها، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.

وتضم قائمة مديري الطرح والمنسقين العالميين كل من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”بي إن بي باريبا”. وتمنح وكالة موديز المملكة تصنيف ائتماني “A1″، وهو خامس أعلى مستوى للديون ذات الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.