السعودية تسجن مواطناً استولى بالاحتيال على 18 مليون ريال

أنهت نيابة الاحتيال المالي في السعودية تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة واستولى بالاحتيال على 18 مليون ريال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو 18 مليون ريال سعودي، وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة سبع سنوات، وغرامة مالية قدارها مليون ريال سعودي.

وأكدت النيابة العامة أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وشددت على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

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