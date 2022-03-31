السعودية تستعيد مركزها كأكبر مُصدر للصكوك والتمويلات الإسلامية لعام 2021

تفوق أداء المملكة العربية السعودية على ماليزيا، حيث استعادت المركز الأول في قائمة أكبر مصدري الصكوك والتمويلات الإسلامية في العالم عام 2021، وذلك وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ الدورية للصكوك والتمويلات الإسلامية. وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت صكوكاً وتمويلات إسلامية بلغ مجموعها أكثر من 32 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 26 مليار دولار في ماليزيا.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة العربية السعودية جداول الدوريات الإسلامية العالمية منذ 2018. كما حلت الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى بإصدارات بلغ مجموعها نحو 14 مليار دولار. وتمثلت العوامل التي ساهمت في الارتفاع الكبير في حجم الصكوك والتمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021 في زيادة الإصدارات الحكومية وإصدارات الشركات التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بعام 2020، حيث جاء أكبر إصدار منفرد من الصكوك الحكومية وبلغ نحو 3 مليارات دولار في شهر أكتوبر 2021.

ولعب التمويل الأخضر دوراً بارزاً في قطاع التمويل الإسلامي في المملكة عام 2021، حيث تم إصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية بهدف تمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام. وكانت شركتا “سدير ون للطاقة المتجددة” و”السعودية للكهرباء” من بين أبرز الشركات التي أصدرت قروضاً خضراء عام 2021.