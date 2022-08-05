السعودية تستأثر بـ 28% من الإستثمارات في الشركات الناشئة الإقليمية

تخطت قيمة الإستثمارات في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا حاجز الملياري دولار منذ بداية 2022 وحتى 3 آب / أغسطس، في حين لم يتم تجاوز هذا الرقم في عام 2021 إلا في 8 أيلول / سبتمبر، واستقطبت الشركات الناشئة في السعودية 27,9% من الإستثمارات في الشركات الناشئة منذ بداية 2022، والشركات الإماراتية نسبة 43,5%.

وتم استثمار أكثر من 28.6 مليون دولار في 5 شركات ناشئة خلال الأسبوع الأول من شهر آب / أغسطس، بالإضافة إلى تسهيل قرض بقيمة 150 مليون دولار لشركة “تابي” الإماراتية، وفق نشرة “الموجز الرقمي” الأسبوعية.



واختتمت الاستثمارات في تموز / يوليو عند 105 ملايين دولار عبر 27 شركة ناشئة بقيادة جولة تمويل ما قبل السلسلة أ من YAP بقيمة 41 مليون دولار.

وجمعت هومزمارت، سوق الأثاث في مصر، تمويلاً بقيمة 23 مليون دولار من Saudi Technology Ventures و Impact46 و Outliers Ventures و Rise Capital و نواة كابيتال.

وجمعت تيله، وهي منصة التجارة الإلكترونية للهدايا ومقرها الكويت، تمويلاً بقيمة 3,75 مليون دولار بقيادة Wealth Well وانضمت إليها شركة مضاء للاستثمار وعائلة العقيل ومستثمرون آخرون لم يكشف عنهم.

وجمعت “بركة”، وهي شركة سعودية ناشئة لإدارة النفايات الغذائية، تمويلاً أولياً بقيمة 300 ألف دولار من شركة الريادة للاستثمار.

وجمعتProcurified، وهي شركة إماراتية توفر سوقاً للمشتريات المعتمدة لقطاع البناء، تمويلاً أولياً بقيمة 1,1 مليون دولار بقيادة “أديتوم لإدارة الإستثمار”، وانضمت إليها “سيجنال بيك فنتشرز” “ومجموعة الحبتور” و”امبيدي كابيتال” ومستثمرون ملائكيون.

وجمعت “هوودز”Hoods (مصر)، منصة التسوق الترفيهي في مصر، تمويلاً أولياً بقيمة 350 ألف دولار من مستثمرين ملائكيين.

وجمعتFaceki (البحرين)، وهي شركة ناشئة للتعرف على الوجه، تمويل أولي من “تنمو”، القيمة غير معلنة.

وجمع CyberME Studio، استوديو لشركات الأمن السيبراني الناشئة في السعودية ، تمويلاً من شركة ركاز الوطنية المالية، وهو صندوق مخصص للاستثمار في الاستوديو.