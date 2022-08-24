السعودية تتصدر البورصات العربية بقيمة سوقية 3,18 تريليون دولار

ذكر صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4 تريليونات و511 ملياراً و384 مليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن السوق المالية السعودية حلت في المرتبة الأولى مع وصول قيمتها السوقية إلى 3,18 تريليون دولار، تليها سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغت 575,4 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي من 154.3 مليار دولار إلى 155.08 مليار دولار.

وأشارت إلى أن قيمة تداولات أسواق المال العربية شهدت ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1,23%، نتيجة تحسن قيمة التداول في سبع بورصات عربية.

وبحسب النشرة، سجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات الصندوق ارتفاعاً بنحو 16.47% في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع حجم التداول في 8 بورصات عربية، مقابل تسجيلها انخفاضاً في 7 بورصات عربية أخرى.

وأوضحت أن مؤشرات أداء البورصات العربية شهدت تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع الماضي مدعومة بتحسن مؤشرات قيم وأحجام التداول نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك، والتأمين، والعقارات، والتقنيات، كما ساهم ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الأفراد في تحسن مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

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