فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تتصدر أسواق المال العربية برسملة تلامس 3 تريليونات دولار

ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية نهاية شهر شباط / فبراير الماضي إلى نحو 4.54 تريليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت بيانات صندوق النقد العربي لشهر شباط / فبراير، أن رسملة السوق المالية السعودية “تداول” بلغت نحو 2.983 تريليون دولار لتحتل المرتبة الأولى بين البورصات العربية.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية نهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 4.54 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4.4 تريليون دولار في نهاية كانون الثاني / يناير من العام الجاري وفق صندوق النقد العربي.

وبلغ رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 775.1 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي نحو 198.8 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة قطر 165.8 مليار دولار، وبورصة الكويت نحو 143.2 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 66.7 مليار دولار، وبورصة مصر 64.7 مليار دولار، وبورصة مسقط 61.7 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة عمان 24.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18 مليار دولار، وبورصة تونس 7.7 مليار دولار، وسوق دمشق للأوراق المالية 5.68 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.38 مليار دولار.

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فريق التحرير

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