السعودية بين الأفضل عالمياً في الدفع اللاتلامسي وفق “فيزا”

تعد المملكة العربية السعودية بين أفضل الأسواق على مستوى العالم في اعتماد الدفع اللاتلامسي، حيث تم إجراء تسعة من كل 10 معاملات باستخدام بطاقات أو أجهزة لا تلامسية في جميع أنحاء المملكة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة المدفوعات الرقمية العملاقة “فيزا”.

وقال علي بيلون، المدير العام لشركة “فيزا” في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان في مقابلة مع “العربية” أن المملكة اتخذت خطوات مهمة بشأن اعتماد طرق دفع جديدة ومختلفة، وتمكين التقنيات الشائعة مثل “آبل باي” ومدفوعات بطاقات الخصم عبر الإنترنت التي لم تكن ممكنة من قبل.

ووجدت دراسة أجرتها “فيزا” بالتعاون مع شركة “المدفوعات السعودية” أن اعتماد المدفوعات اللاتلامسية في المملكة العربية السعودية قفز من 4% في عام 2017 إلى 94% في نهاية عام 2020، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الأولى بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتجاوز عالمياً متوسط الاتحاد الأوروبي وقبل هونج كونج وكندا. وهذا ليس مفاجئاً باعتبار أن 9 من كل 10 معاملات في السعودية تتم باستخدام بطاقات أو أجهزة لا تلامسية.