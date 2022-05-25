السعودية: بحث خفض ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية محمد الجدعان إن السعودية ستبحث “في نهاية المطاف” خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى زيادتها في 2020 إلى 15 بالمئة. وتابع قائلا “سنبحث في نهاية المطاف خفض ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن مازلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات”.

وقفزت أسعار النفط متخطية مئة دولار للبرميل هذا العام في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا مما نتج عنه فائض في الميزانية قدره 15.33 مليار دولار للسعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

جاء ذلك خلال على هامش جلسات للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس خلال الفترة 21 – 25 شوال 1443 هـ الموافق 22 – 26 مايو 2022م ، كما كشف الجدعان عن اكتمال الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».