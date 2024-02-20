أعلنت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، اليوم عن تحقيق إنجاز هام، حيث احتل السوق السعودي المرتبة الثامنة عالميًا كأكبر سوق مالية، من حيث القيمة السوقية.

وقالت، وصلت القيمة السوقية لأسهمها إلى مستويات قياسية تجاوزت الثلاثة تريليونات دولار أمريكي. واليوم، نحن نفتخر بأننا أصبحنا ثامن أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، مما يمثل إنجازًا هامًا في رحلتنا نحو التميز والتنافسية بين الأسواق العالمية.

فيما كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، خلال «ملتقى السوق المالية» بنسخته الثالثة في الرياض، أن 56 شركة تستعد للإدراج في السوق الرئيسية، والسوق الموازية (نمو)، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30 في المائة؛ قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.



فيما أشارت السحيمي، إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها السوق السعودية والتحولات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.



كما أكدت أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في السوق السعودية، ويؤكد على جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



يذكر أن السوق السعودي يعتبر واحدًا من أهم الأسواق المالية في المنطقة، وقد شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المتاحة به.



شاركت اليوم مع عدد من أصحاب المعالي في #ملتقى_السوق_المالية_السعودية24 والذي ناقش التحديات والفرص الرئيسة في القطاع المالي المحلي والدولي، بهدف تعزيز النمو والفرص والابتكار في القطاع، بما يعكس #رؤية_السعودية_2030 . pic.twitter.com/qpIVz2R2Vl — محمد القويز (@kuwaiz) February 19, 2024