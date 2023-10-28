فريق التحرير by فريق التحرير

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أسواق السعودية و الإمارات تتصدر البورصات العربية بـ 167 مليار دولار

رصد صندوق النقد العربي، تصدر السعودية والإمارات خلال العام 2023، بعد رصد أداء 15 بورصة.

فريق التحرير by فريق التحرير

تصدرت أسواق السعودية والإمارات المالية البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 167 مليار دولار.


وأوضح الصندوق، في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 15 بورصة، أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 134.1 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.908 تريليون دولار إلى 3.04 تريليونات دولار، وفق صندوق النقد العربي.

فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار رابحاً أكثر من 3.2 مليارات دولار، حسب “عكاظ”.


بينما حققت أسواق الإمارات في الربع الثالث مكاسب سوقية بنحو 32.5 مليار دولار موزعة بواقع 20.7 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و11.8 مليار دولار لسوق دبي المالية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...