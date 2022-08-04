السعودية الأولى عالمياً في إصدار الصكوك المستدامة

ذكرت وكالة التصنيف الإئتماني “فيتش” أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إصدار الصكوك التي تلتزم بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة وبنسبة (47,4%)، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، تليها إندونيسيا وبنسبة (36,8%) والإمارات العربية المتحدة (13,2%) وتركيا (2,6%).

وفي تقرير تلقت “أريبيان بزنس” نسخة منه بالبريد الإلكتروني، أفادت “فيتش” أن الصكوك التي تلتزم بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة توسعت بنسبة 11,2% في الربع الثاني من عام 2022، على أساس ربع سنوي لتصل إلى 19,3 مليار دولار أمريكي. وقد تم إصدار حوالي 4,3 مليار دولار أمريكي من هذه الصكوك في النصف الأول من عام 2022.

وتم إصدار مجموعة من الصكوك التي تلتزم بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة حتى الآن في عام 2022. وقد أصدر بنك الرياض في شهر شباط / فبراير الماضي أول صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار مرتبطة بالاستدامة في العالم وبقيمة 750 مليون دولار أمريكي. وأصدرت “إنفراكورب” في شهر آذار / مارس أول صكوك خضراء في البحرين، جمعت 900 مليون دولار أمريكي.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن خطط لإصدار صكوك خضراء.

وتتوقع “فيتش” أن تظل الصكوك التي تلتزم بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة موضوع الإصدار الرئيسي في الولايات القضائية الرئيسية للتمويل الإسلامي على خلفية زيادة المبادرات الحكومية التي تركز على الاستدامة والتنويع الاقتصادي، إلى جانب زيادة الوعي والطلب المستدام من المستثمرين.

وتشكل الصكوك التي تلتزم بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة نسبة 2,6% من الصكوك العالمية القائمة، وتتوقع “فيتش” أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 5% خلال السنوات الخمس القادمة. من المتوقع أيضًا أن تصل حصة الصكوك التي تلتزم بالمعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة إلى 15% من جميع الصكوك التي تندرج ضمن تصنيفات وكالة “فيتش” على المدى المتوسط.