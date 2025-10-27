الرياض تدرب 80 باحثاً وباحثة وتوظيفهم بالقطاع المالي

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي والأكاديمية المالية في مدينة الرياض، حديثاً، اتفاقية دعم تدريب 80 باحثاً وباحثة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم للعمل على وظائف في القطاع المالي.

ووقع الاتفاقية نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لتعزيز التوطين النوعي في القطاع المالي، الذي يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، ويشهد نمواً متسارعاً في ظل التحول الرقمي والتوسع في الخدمات المالية، حيث يهدف الصندوق من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المنافسة على وظائف نوعية ومستدامة.

وبموجب الاتفاقية، يسهم الصندوق في دعم تكاليف التدريب والمكافآت المالية للمستفيدين، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ سير الاتفاقية، وعقد اجتماعات لمراجعة سير العمل وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

