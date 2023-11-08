الرياض تحتضن المقر الإقليمي لأكبر مسرعة أعمال في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن احتضان العاصمة السعودية الرياض، المقر الإقليمي لمجموعة SparkLabs، أكبر مسرعة أعمال في كوريا الجنوبية.

ونشرت الوزارة في تغريدة، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة سبارك لابس “SparkLabs Group”، لإطلاق “سبارك لابس المملكة العربية السعودية”((SparkLabs Saudi Arabia مسرع الشركات الناشئة الجديد في المملكة العربية السعودية.

https:// x. com/ McitGovSa/ status/ 1722279031901659571؟ s = 20

وأضافت، أن مجموعة “SparkLabs”، أكبر مسرعة أعمال في كوريا الجنوبية، تدير عددا من الصناديق الاستثمارية الضخمة، التي ساهمت في بناء أكثر من 500 شركة ناشئة عبر 6 قارات منذ عام 2013، وبدأت أعمالها في منطقة الشرق الأوسط من العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت، أن حجم الصندوق المخصص للاستثمار في السعودية، بلغ 100 مليون دولار، للمساهمة في تطوير البيئة التقنية الناشئة في الرياض، من خلال دعم 50 شركة ناشئة بالسعودية خلال السنوات ال 3 القادمة.