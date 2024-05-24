أكبر تراجع يومي لأسعار الذهب.. 55 دولارا دفعة واحدة

انهارت أسعار الذهب بشدة خلال تعاملات الخميس مع استمرار مكاسب الدولار، في ظل تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان يعتقد من قبل.

يأتي ذلك في حين أظهرت مناقشات أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي أنهم يعتزمون استمرار الفائدة المرتفعة إذا استمر معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا، مما أدى لهبوط أسعار الذهب.

تراجع أسعار الذهب 55 دولارا في يوم

واليوم، تراجع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب بمقدار 54.20 دولار بنسبة 2.3% إلى 2335 دولارا للأوقية تسليم مايو الحالي، وهو أكبر تراجع يومي له من حيث النسبة المئوية. كما تراجع سعر المعدن الأصفر، إلى أقل مستوياته منذ أسبوعين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.8%، إلى 2336.39 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوياته منذ 13 مايو بحلول الساعة 17:48 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا الإثنين الماضي، ليسجل ارتفاعا بنسبة 14% منذ بداية العام.

توقعات أسعار الذهب خلال الشهور القادمة

ووفق رويترز، قال دانييل غالي، استراتيجي السلع في شركة TD Securities، إن ارتفاع الدولار، وضعف توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حفزا جولة من جني الأرباح في الذهب، لكن الجانب الهبوطي سيكون محدودًا.

ورفع UBS، توقعاته لسعر المعدن النفيس، إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2024 وأوصى بالشراء عند الانخفاضات عند حوالي 2300 دولار للأونصة أو أقل، مستشهداً بسلسلة من البيانات الأمريكية الضعيفة لشهر أبريل.

وفي الوقت نفسه، قد تنخفض الواردات إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن الأصفر، في العالم، بنحو الخمس في عام 2024 حيث تحفز الأسعار المرتفعة مستهلكي التجزئة على استبدال المجوهرات القديمة بعناصر جديدة، وفقًا لهيئة صناعية.

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو الحالي بمقدار 8 آلاف عن الأسبوع السابق إلى 215 ألف طلب، وهو أكبر تراجع متتال منذ سبتمبر الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ، رأيهم 220 ألف طلب.