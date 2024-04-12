بـ 2383 دولار للأونصة، الذهب يواصل صعوده

ارتفع الذهب فوق 2390 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط مخاطر التوترات الجيوسياسية والطلب المادي القوي من البنوك المركزية. ولا تزال جاذبية السبائك قائمة على الرغم من البيانات الاقتصادية القوية.

ولفتت بلومبرغ إلى ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع استئناف النفط مكاسبه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مرة أخرى. وأشار التقرير أن الأسواق تستوعب مجموعة كبيرة من الأخبار من بيانات التضخم الأمريكية إلى البداية الوشيكة لموسم أرباح الشركات الأمريكية.

على الرغم من أن التضخم الإجمالي والشهري لأسعار المنتجين كان أقل من المتوقع، إلا أن المعدل السنوي الأساسي تجاوز التوقعات.

دفعت بيانات التضخم الاستهلاكي الصعبة الأسواق إلى خفض توقعاتها يوم الأربعاء الماضي بشأن حجم وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. قام غالبية المحللين بتعديل توقعاتهم للخفض الأولي لسعر الفائدة، ونقله من يونيو إلى سبتمبر، وقاموا بمراجعة توقعاتهم لهذا العام لتوقع تخفيضين بدلاً من ثلاثة.

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ في خفض الفائدة في وقت مبكر من يونيو.