الذهب يتذبذب مع قلق المتداولين بشأن مسار سعر الفائدة

تذبذبت أسعار الذهب مع تأخر القراءة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة عن التقديرات، بعد يوم من بيانات الأسعار الأكثر سخونة من المتوقع التي هزت الأسواق.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لشهر مارس ارتفع بنسبة 2.1٪ عن العام السابق. وهذا هو أكبر نمو خلال 11 شهرًا، ولكنه أقل من تقديرات المحللين البالغة 2.2%.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 2338.23 دولارًا للأوقية في الساعة 10:53 صباحًا في بورصة نيويورك.

كان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري أعلى قليلاً بينما انخفضت الفضة والبلاديوم، بينما تقدم البلاتين.

يواصل الذهب الضغط صعودًا نحو منطقة المقاومة التي أوقفت الصعود منذ يوم الإثنين عقب البيانات الأمريكية.

وجاء أدنى مستوى اليوم الخميس للأسعار عند 2326 دولارا للأونصة وأدنى مستوى أمس الأربعاء عند 2319 للأونصة.

الاحتياطي الفيدرالي يواجه مسار التضخم الوعر

وعززت قراءة مؤشر أسعار المنتجين جنبًا إلى جنب مع تقرير التضخم الاستهلاكي الساخن يوم الأربعاء المسار الوعر الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2٪.

ومع ذلك، فإن التفاصيل الواردة في تقرير مؤشر أسعار المنتجين قدمت بعض الهدوء للمستثمرين القلقين بشأن عودة تسارع التضخم.

وجاءت عدة فئات في تقرير مؤشر أسعار المنتجين التي تستخدم لتحديد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – مقياس سعر نفقات الاستهلاك الشخصي – مثل الرعاية الصحية وإدارة المحافظ الاستثمارية، أقل حدة.

قال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في شركة MKS PAMP SA ومقرها جنيف: “مؤشر أسعار المنتجين كافٍ لتوفير بعض الراحة لقراءة مؤشر أسعار المستهلك الساخنة أمس”.

علاقة المعدن النفيس وسعر الفائدة

وبشكل عام، يتم تداول السندات الأمريكية على أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يكون وشيكًا، بينما يتم تداول الذهب على أن خفض أسعار الفائدة محتمل من جانب البنك المركزي الأمريكي.

وبالتالي، فإن أي توقعات سلبية للمستقبل تساهم في تعزيز الاتجاه الصعودي المستمر.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن البنك المركزي حقق “تقدمًا هائلاً” نحو توازن أفضل بين أهداف التضخم والتوظيف، لكنه أضاف أنه ليست هناك حاجة لخفض الفائدة على “المدى القريب جدًا”.

وأضاف ويليامز، في حديثه للصحفيين بعد حدث في نيويورك يوم الخميس، إن التضخم لا يزال أمامه “طريق ليقطعه” للوصول إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأوضح، أن السياسة النقدية في وضع جيد، وأن سوق العمل لا يزال قويا.

أسباب عودة أسعار الذهب لمستواها القياسي

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن أسعار الذهب، لا تزال قريبة من المستوى القياسي الذي وصلت إليه يوم الثلاثاء، مدعومة “بالشهية القوية من المستثمرين الذين ليسوا حساسين لتمويل أسعار الفائدة، وأولئك الذين يبحثون عن التحوط ضد المخاوف الجيوسياسية”.

كما توفر عمليات شراء الذهب القوية من قبل البنوك المركزية الدعم حيث تقوم بالتحويل من حيازات سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سبائك الذهب، بنسبة تزيد عن 15% منذ منتصف فبراير إلى تعزيز المزيد من المكاسب، وفقًا لمديري الصناديق الكلية الذين استطلعت بلومبرغ آرائهم.