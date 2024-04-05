ارتفاع الذهب الغامض يحير المحللين.. 7% الأكثر إرباكا

ارتفع سعر الذهب بنسبة 7% خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع ليصل إلى مستويات قياسية (2301.21 دولار للأونصة في تعاملات الخميس)، مما ترك مراقبي السوق منذ فترة طويلة يكافحون من أجل تفسير أحد أكثر الارتفاعات إثارة للفضول في المعدن الأصفر.

وأدت حركة الأسعار المفاجئة إلى رفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن فوق ذروتها السابقة التي وصلت إليها في ديسمبر الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 2195 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، وفقًا لبيانات LSEG.

أسباب ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي

وقد أرجع بعض المعلقين هذا التحرك إلى تزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الأصول غير ذات العوائد أكثر جاذبية نسبيًا.

لكن العديد من المحللين، يقولون إن أياً من العوامل التي دفعت صعود الذهب خلال الأشهر الستة عشر الماضية ليس هو المحفز المحتمل لهذا الارتفاع الأخير، وفق تقرير للفايننشال تايمز.

وتشمل هذه المستويات القياسية لمشتريات البنوك المركزية، أو الأسر الصينية التي تبحث عن ملاذات آمنة لأموالها، أو الحرب في أوكرانيا، والشرق الأوسط.

وتزامن الارتفاع الحالي مع بيانات التصنيع الأمريكية والتي أظهرت انكماشًا أكبر من المتوقع بداية أبريل، مما عزز قناعة المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

تحركات عوائد سندات الخزانة والدولار

لكن حجم التحركات في عوائد سندات الخزانة، والدولار، لا يبدو أنه يبرر بالكامل ارتفاع الذهب، كما يقول المحللون.

وانخفض العائد على السندات لأجل عامين الحساس لسعر الفائدة 0.12 نقطة مئوية منذ بداية مارس إلى 4.5 %، ولا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله في يناير عند 4.12%، في حين لا يزال الدولار أعلى مقابل سلة من 6 عملات عما كان عليه في بداية العام.

وتم تداول الذهب يوم الإثنين عند 2182 دولارًا للأونصة، بعد أن تم تخفيض أرقام نمو الوظائف الأمريكية لشهري ديسمبر، ويناير الماضيين، بشكل حاد يوم الجمعة، ما أضاف مزيدًا من الزخم إلى توقعات خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من 2024.

وجاء الارتفاع الاسمي على الرغم من التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والتي بلغت 21 مليون أوقية في العام الماضي، وفقًا لبلومبرغ.

وفي المقابل، تم تعزيز عملة البيتكوين، التي وصلت إلى مستوى مرتفع جديد فوق 72000 دولار يوم الإثنين، من خلال تدفق مليارات الدولارات في صناديق الاستثمار المتداولة منذ إطلاقها في الولايات المتحدة قبل شهرين.

لا يوجد سبب محدد للارتفاع

لكن رونا أوكونيل، المحللة في شركة StoneX للوساطة في السلع، قالت إن الكثير من العوامل يمكن أن تبرر ارتفاع سعر الذهب، مثل تشديد الصين مؤخرًا لهجتها بشأن تايوان، وإثارة التوترات المصرفية في الولايات المتحدة، والانتخابات المقبلة في عدد من البلدان هذا العام .

لكنها قالت “إن أيا من هذه العوامل لم يكن وراء تحرك الأسبوع الماضي.. لم يكن هناك شيء محدد أو ملموس يمكننا الإشارة إليه باستثناء ممارسة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي الصارمة”.

المشترون السريون للذهب

وقد أدى الافتقار إلى البيانات المتاحة على الفور عن التدفقات في السوق إلى اقتراحات بأن عمليات الشراء خارج البورصة من قبل المشترين السريين للذهب، والتي يصعب تتبعها، أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وقال برنارد دحداح، كبير محللي السلع الأولية في بنك ناتيكسيس الفرنسي، إنه من الصعب تثبيت ارتفاع الذهب على تغير التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.

ولا يستطيع أن يعزو ذلك إلى الطلب المتجدد من مستثمري التجزئة الصينيين، لأن العلاوة المميزة للذهب في الصين مقارنة بلندن قد ضاقت، ولا إلى تجدد شراء البنوك المركزية، مع ميل المؤسسات الرسمية إلى الشراء ببطء، ورغبتها في المرور دون أن يلاحظها أحد.

من وراء ارتفاع الذهب

وقال الدحداح: “إنها المرة الأولى التي أجلس فيها لخصم الأشياء بدلاً من مجرد قول ما هو الذي يحرك السعر”.. “الأشخاص الذين سيفعلون ذلك سيكونون صناديق تحوط كبيرة أو مديري أصول” يستخدمون المشتقات المالية.

وقالت أوكونيل: “هذا يدق أجراس التحذير لتصحيح كبير”.. “بمجرد توقف الزخم، ستكون هناك عمليات جني للأرباح”.

وقال كارستن مينكي، رئيس أبحاث الجيل القادم في جوليوس باير: “ليس من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة”.

وأغلب التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب تتجه نحو الانخفاض.

ولا تزال الأسعار أقل إلى حد ما من الرقم القياسي المعدل حسب التضخم والذي يزيد بكثير عن 3000 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام 1980، ويقول بعض المحللين إن الارتفاع الحالي يظهر أن هناك أرضية ثابتة تحت السعر.

وسلط سوكي كوبر، المحلل في ستاندرد تشارترد الضوء على الطلب القوي على التجزئة، والبنوك المركزية خارج الغرب، بالإضافة إلى رد الفعل المبتهج لسعر الذهب على الأخبار الهامشية التي تدعم تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، وقدرتها على الصمود عندما تشير البيانات إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقالت: “هناك الكثير من الأحداث غير المعروفة التي يرغب المستثمرون في التحوط منها”، مشيرة إلى الانتخابات أو مخاطر تصعيد الصراع أو عودة الأزمة المصرفية.. “يبدو أن لدينا شهية جديدة في سوق الذهب”.