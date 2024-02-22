الذهب يواصل الارتفاع ويربح 2.6 دولار في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 22 فبراير 2024، حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب تزيد عن 2.6 دولار في المعاملات الفورية.

تفاصيل الارتفاع:

بحلول الساعة 08:52 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.13%، أو ما يعادل 2.61 دولار، ليصل إلى 2028.59 دولار للأونصة.

يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:

انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

عقود الذهب:

ارتفعت العقود تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 4.05 دولار، لتصل إلى 2038.35 دولار للأونصة.