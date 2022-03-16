سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأسواق المال

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

سامر باطر by سامر باطر

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن بينما تتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وهو ما يزيد من الضغوط على المعدن الأصفر بحسب رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.36 بالمئة إلى 1924.50 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أول من مارس آذار الجاري عند 1913.10 دولار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1929.70 دولار. وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز “تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد”.

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدا الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 2426.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات. وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5 بالمئة إلى 993.96 دولار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...